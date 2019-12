10 faits sur la WTCR Race of Malaysia

Voici dix faits sur le Sepang International Circuit (Malaisie), qui va accueillir la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019.

1 :Le Sepang International Circuit a ouvert ses portes en 1999 après 14 mois de construction.

2 :Il se trouve à 45 kilomètres de la capitale Kuala Lumpur mais à seulement 11 kilomètres du Kuala Lumpur International Airport.

3 :La piste de 5,543 kilomètres, dont la surface a été refaite en 2016, inclut 15 virages et huit lignes droites. Il y a également des tracés Nord et Sud séparés, qui peuvent être utilisés simultanément.

4 :Sepang a accueilli le Grand Prix de Malaisie de Formule 1 de 1999 à 2017. Eddie Irvine a remporté la première édition pour Ferrari, Max Verstappen s'est imposé en dernier au volant d'une Red Bull.

5 :Pilote KCMG en WTCR / OSCARO, Tiago Monteiro a participé à deux Grands Prix de Malaisie, 12e en 2005 et 13e la saison suivante.

6 :Coéquipier de Monteiro chez KCMG, Attila Tassi connaît Sepang pour s'y être classé septième et neuvième en TCR International Series en 2016.

7 :Kevin Ceccon (Team Mulsanne) et son coéquipier Ma Qinghua étaient en action lorsque Sepang a accueilli le GP2 en 2013. Ceccon a signé un meilleur résultat de 17e en Course Principale, mais Ma a déclaré forfait pour la Course Sprint, souffrant.

8 :Sepang a été l'hôte du premier meeting de TCR International Series en 2015. Quand le TCR International y a fait son retour en 2016, Jean-Karl Vernay a fini deux fois cinquième. Douglas Khoo, l'une des wild-cards engagées pour la WTCR Race of Malaysia inaugurale, s'est classé 15e et 17e des deux manches.

9 :Rob Huff était rapide d'emblée lorsqu'il a participé à la première manche du TCR Malaysia en janvier dernier, signant la pole position pour la première course.

10 :Mitchell Cheah, wild-card à la WTCR Race of Malaysia, a rejoint le TCR Malaysia pour la dernière manche et s'est imposé depuis la pole position pour ses débuts.

