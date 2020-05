12 mai : Ma devient le premier Chinois vainqueur en WTCR

-

Ma Qinghua a produit l'une des courses de sa vie pour remporter la course 3 lors de la WTCR Race of Slovakia le 12 mai 2019, sa première victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup et la première pour un ressortissant chinois dans la série.

En tête en partant de la deuxième ligne sur la grille, Ma a été mis sous pression jusqu'au bout par Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), mais a tenu bon pour remporter sa victoire au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Son coéquipier Kevin Ceccon a couronné un excellent week-end pour le Team Mulsanne en terminant juste derrière Michelisz en troisième position, ce qui fait que l'équipe italienne a quitté la Slovaquie avec quatre podiums. Alors que son Italie natale célèbre la fête des mères le 12 mai, Ceccon a dédié le résultat à Michela Cerruti, la directrice des opérations de Romeo Ferraris qui a donné naissance à son fils le mois précédent.



"C'est le meilleur résultat que nous puissions obtenir", a déclaré une maman ravie. "Merci à l'équipe pour tout son travail. Cette saison a été difficile, je suis donc très heureuse de cette victoire. C'est toujours la même histoire quand vous êtes devant : la voiture derrière vous est très rapide ! Il y avait beaucoup de pression mais j'ai essayé de me calmer parce qu'une erreur aurait pu tout détruire. Nous allons faire une grande fête ce soir !"



Michelisz est également monté sur le podium dans la course 1, prenant la troisième place derrière Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et Ma. Néstor Girolami a remporté la course 2, devant son coéquipier du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et à son compatriote Esteban Guerrieri, qui a maintenu son avance sur la #ROADTOMALAYSIA, avec Ceccon en troisième position. Ma a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy pour son rythme dans la course 3.

