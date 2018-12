2+2 = 53… Hyundai annonce un effectif d’exception pour ses équipes clientes en WTCR en 2019

Les quatre pilotes qui représenteront Hyundai Motorsport lors de la saison 2 du FIA WTCR OSCARO cumulent un total de 53 victoires en supertourisme mondial alors que le département compétition client du constructeur coréen veut bâtir sur une année pleine de succès en 2018, avec un autre quatuor majeur.

Gabriele Tarquini défendra son titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO * sur une Hyundai i30 N TCR avec de nouveaux équipiers, Nicky Catsburg et Augusto Farfus, ainsi que le pilote déjà fidèle à Hyundai, Norbert Michelisz, qui voudront tous déloger le pilote italien de son trône.



Comme en 2018 - lorsque Thed Björk et Yvan Muller courraient pour YMR, tandis que Michelisz et Tarquini étaient associés au sein du BRC Racing Team -, deux écuries privées du département clients Hyundai seront en lice, les noms et la composition exacte des équipes devant être annoncés. Avec Catsburg et à Farfus, Hyundai Motorsport peut compter sur deux autres grands talents pour viser la victoire avec la i30 N TCR. Les préparatifs de la nouvelle saison passeront à la vitesse supérieure au Portugal le mois prochain lors d’un essai de trois jours sur le circuit international de Portimão en Algarve.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du FIA WTCR OSCARO, a expliqué pourquoi il croyait que le quatuor de Catsburg, Farfus, Michelisz et Tarquini, sur Hyundai, allait encore augmenter le niveau extrêmement élevé de la compétition en piste.



«La liste des pilotes de l’équipe cliente Hyundai est la première d’une série d’annonces qui traduiront une hausse du niveau sportif du FIA WTCR OSCARO en 2019. C’est une très bonne nouvelle de voir deux pilotes internationaux de haut niveau, Nicky et Augusto, revenir sur la grille. Tous deux sont habitués à des environnements très compétitifs et seront motivés pour remporter leur premier titre en supertourisme mondial. Sans aucun doute, Augusto, Nicky, Gabriele et Norbi apporteront un mélange incroyable d'expérience et de talent aux deux équipes clientes de Hyundai. ”



Ils ont dit...



Nicky Catsburg :"Je ne peux pas nier que je voulais vraiment faire partie du WTCR en 2019. Je n'ai pas encore piloté de voiture du TCR, mais Gabriele vient de remporter le championnat, alors je suis sûr qu'il me mettra rapidement au courant."



Augusto Farfus :«Après avoir constaté le niveau de compétition au WTCR, je suis très heureux de rejoindre la grille pour 2019.»



Norbert Michelisz :«Tout le monde a vu en 2018 à quel point la Hyundai i30 N TCR [était] compétitive. En 2019, nous devrions être capables de courir à nouveau aux avant-postes. "



Gabriele Tarquini :«Cette année, la série a été très compétitive. L'année prochaine, je m'attends à ce que les courses soient encore plus serrées. ”



Faits rapides

Nicky Catsburg (Pays-Bas) Âge: 30 ans, victoires en WTCC: 2

Augusto Farfus (Brésil) Âge: 35 ans, victoires en WTCC : 15 ans

Norbert Michelisz (Hongrie) Âge: 34 ans, victoires en WTCC : 8 ans, victoire en WTCR: 1

Gabriele Tarquini (Italie) Âge: 56 ans, victoires en WTCC : 22, Titre WTCC: 1, victoires en WTCR : 5, Titre WTCR: 1



* Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

