32 engagés à Macao avec les wild-cards macanaises

Les pilotes wild-cards pour la WTCR Race of Macau le mois prochain ont été dévoilés : six locaux de l'étape ont l'opportunité de prendre de l'expérience en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Billy Lo, qui vit à Macao et a fait ses débuts en WTCR / OSCARO pour sa course à domicile en 2018, sera rejoint par quatre pilotes qui habitent à Hong Kong : James Tang, Kwai Wah Wong, Arthur Law et Terence Tse. Ces cinq wild-cards ont été nommées par l'instance nationale macanaise, l'Automobile General Association Macao-China (AAMC).



Jim Ka To, qui va courir pour l'écurie KCMG à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan cette semaine, complète la liste des wild-cards pour la WTCR Race of Macau, qui est également la légendaire Guia Race, du 14 au 17 novembre.



Les cinq wild-cards nommées par AAMC et Jim Ka To vont rejoindre les 26 engagés à temps plein de la #WTCR2019SUPERGRID pour un total de 32 voitures.



Les wild-cards de la WTCR Race of Macau en bref



Arthur Law (Hong Kong)*

Date de naissance :10 août 1966

Lieu de résidence :Hong Kong

Equipe :Team TRC

Voiture :Honda Civic Type R TCR

Palmarès récent :

2006-2008 : Diverses courses de HKAA à Zhuhai

2007 : 15e, course N2000 à Macao

2008 : 4e, course F2000 à Zhuhai

2019 : Richburg Cup



Billy Lo (Macao)*

Date de naissance :3 novembre 1979

Lieu de résidence :Macao

Equipe :Tian Shi Zuver Team

Voiture :Audi RS 3 LMS

Palmarès récent :

2015 : 3e, Macau GP Roadsports Challenge ; HTCC Roadsports Challenge ; Touring Car Series en Asie ; 3e, Macau Touring Car Series

2016 : 1er, Macau GP Roadsports Challenge ; 3e, Touring Car Series dans la catégorie Asia S2000

2017 : 6e, Macau GP Roadsports Challenge ; 2e, Pandelta Circuit Hero One Class B

2018 : WTCR Race of Macau ; China GT Championship, Pandelta Circuit Hero One

2019 : 1er, GT Masters Asia



James Tang (Hong Kong)*

Date de naissance :15 juillet 1975

Lieu de résidence :Hong Kong

Equipe :Team TRC

Voiture :Honda Civic Type R TCR

Palmarès récent :

2015 : 2e, Red Bull Drifting Race Zhuhai

2016 : 2e, SMA Drifting Series

2017 : courses de Richburg Super Car ; Japan Formula D

2019 : courses de Richburg Cup



Terence Tse (Hong Kong)*

Date de naissance :6 mai 1972

Lieu de résidence :Hong Kong

Equipe :Team TRC

Voiture :Honda Civic Type R TCR

Palmarès récent :

2015 : 1er, HKAA 1600cc Stock Car Challenge

2016 : 4er, TCR Asia Amateur Rookie Trophy

2017 : Pandelta Super Racing Festival Circuit Hero One Class B ; Blancpain GT Asia Series

2018 : TCR China ; 2e, Pandelta Super Racing Festival Series ; GT Master Asia

2019 : China Endurance Championship ; 2e, Pandelta Circuit Hero ; 2e, Renault Clio Cup Asia



Kwai Wah Wong (Hong Kong)*

Date de naissance :31 juillet 1966

Lieu de résidence :Hong Kong

Equipe :Son Veng Racing Team

Voiture :Volkswagen Golf GTI TCR

Palmarès récent :

2015 : 1er, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2016 : Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2017 : 1er, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2018 : TCR China

2019 : 1er, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race ; champion HKAA 100th Anniversary Cup Touring Car



Jim Ka To (Hong Kong)

Date de naissance :28 novembre 1984

Lieu de résidence :Hong Kong

Equipe :KC Motorgroup

Voiture :Honda Civic Type R TCR

Palmarès récent :

2013 : 7e, Formula Renault Asia ; FIA World Endurance Championship

2014 : 5e, Formula Renault Asia

2019 : Dubai 24 Hours



La liste des engagés complète de la WTCR Race of Macau sera publiée en temps voulu.



*Wild-card nommée par l'Automobile General Association Macao-China (AAMC).

