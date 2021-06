L'action offerte par le WTCR - FIA World Touring Car Cup sera proposée dans 162 pays en 2021, comme l'indique la confirmation des accords de diffusion pour 2021.

Ils fourniront un mélange de couverture en direct, de temps forts de la course et de programmes d'actualité tout au long de la saison 2021, qui a débuté sur le circuit le plus difficile du monde, la Nürburgring Nordschleife en Allemagne, le week-end dernier.



Les partenariats de diffusion conclus à ce jour devraient permettre d'obtenir de meilleurs chiffres d'audience encore qu'en 2020, année où la WTCR a connu la plus grande distribution de diffusion de son histoire et où une audience cumulée de 330,3 millions de personnes a été enregistrée.



La WTCR Race of Germany était le premier des huit événements prévus entre juin et novembre, au cours desquels 22 des meilleurs coureurs de voitures de tourisme du monde, représentant 12 pays et cinq marques de voitures différentes, courront après le succès.



Pas moins de 14 diffuseurs couvrent tous les événements en direct, tandis que le WTCR bénéficiera également d'accords d'accès aux informations renforcés avec SNTV, Motorsport.tv et Eurovision pour maximiser sa visibilité.



Le WTCR s'étend également au-delà de la couverture linéaire traditionnelle avec une audience complémentaire sur les principales plateformes OTT, notamment Eurosport Player, MotorTrend on demand en Amérique du Nord, Tencent en Chine, Motorsport.tv et KAYO Sports en Australie.



En plus de la couverture en direct sur Eurosport, qui est disponible dans plus de 70 pays en Europe et dans la région Asie-Pacifique, les accords existants pour la diffusion du WTCR dans le monde entier ont été prolongés, tant l'attrait spectaculaire de la série et de son format de course de type sprint et pare-chocs à pare-chocs est grand.



En plus d'un certain nombre de partenariats pluriannuels, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, via le département de sous-licence de Discovery, a conclu de nouveaux accords avec Claro Sports en Amérique centrale et latine, Dubai Sports dans la région MENA et Fox Sports en Australie. Des discussions sont toujours en cours avec un certain nombre d'autres partenaires potentiels pour élargir la liste initiale.



Les partenariats de diffusion mondiaux conclus à ce jour pour la saison 2021 sont les suivants :



EUROPE

Eurosport (54 pays)

Diario AS, Espagne

Kanal 9, Suède

Motowizja, Pologne

RTBF, Belgique

RTL 7, Pays-Bas

RTVS, Slovaquie

Sport TV, République tchèque, Hongrie, Slovaquie

TV3 Sports, Baltique



AMERIQUES

Canal 7, Argentine

Canal 12, Uruguay

Claro Sports (nouveau), Amérique centrale et latine (17 pays)

Fox Sports, Mexique

Motorsport.tv

MotorTrend, Canada, USA

VTV, Uruguay



ASIE-PACIFIQUE

Eurosport (9 pays)

Astro, Brunei et Malaisie

beIN Sports, Asie du Sud-Est (8 pays)

CCTV, Chine

Fox Sports (nouveau), Australie

J SPORTS, Japon

Sky, Nouvelle-Zélande

Tencent, Chine



AFRIQUE ET MENA

beIN Sports (24 pays)

Dubai Sports (nouveau) (24 pays)

Startimes, Afrique sub-saharienne

SuperSports (54 pays)



DISTRIBUTION D'ACTUALITÉS DANS LE MONDE ENTIER

SNTV et Eurovision (distribution par les agences de presse)

Motorsport.TV (plateformes numériques)

Planet Speed, TCR Magazine (insertion dans les magazines de sport automobile)



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "Une audience cumulée de 330,3 millions de téléspectateurs a regardé le WTCR en 2020 via le plus grand nombre de diffuseurs mondiaux jamais atteint à ce jour. Nous avons l'intention de battre ce chiffre cette année pour refléter le niveau encore plus élevé des pilotes que nous avons réunis. Même si nous vivons toujours une période sans précédent en raison de la pandémie, le WTCR a une fois de plus obtenu un excellent mélange d'arrangements de diffusion en direct et de paquets de faits saillants, mais dans 162 pays au lieu de 135, comme ce fut le cas en 2020. C'est une très bonne nouvelle pour toutes nos parties prenantes, mais nous avons également réalisé une expansion au-delà de la couverture linéaire traditionnelle avec une audience complémentaire sur les plateformes OTT, notamment Eurosport Player."



Les téléspectateurs sont invités à consulter les listes locales, le site FIAWTCR.com et les canaux de médias sociaux de la WTCR pour obtenir des informations sur la diffusion pays par pays.

