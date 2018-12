Un maximum de 80 pourra être marqué lors des dix épreuves comptant pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Cela fait suite à la confirmation, lors de la réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA en Russie, qu’un nouveau barème de points sera introduit pour la deuxième saison du WTCR OSCARO afin de permettre à davantage de pilotes de marquer des points, et plus souvent.



Les 15 meilleurs pilotes du classement final des Courses 1, 2 et 3 seront récompensés comme suit:

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pts 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le même système de points sera appliqué à la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme WTCR - FIA présentée par OSCARO pour les équipes. Les pilotes Wildcard ne seront plus éligibles pour des points.



En outre, les points seront distribués non seulement après la deuxième qualification, comme en 2018, mais également après la première qualification. Les cinq pilotes les plus rapides selon le classement final marqueront les points suivants:

Position 1 2 3 4 5 Points 5 4 3 2 1

Avec l'ancien système de notation en 2018, les pilotes pouvaient marquer un maximum de 87 points s'ils remportaient les trois courses et remportaient la pole position DHL pour la course 3. Le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver a été instauré pour récompenser le pilote ayant marqué le plus de points à chaque meeting.

The post 80, le chiffre magique du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.