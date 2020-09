“J'étais à bloc en Q1, réalisant un très bon et solide tour, et ça faisait du bien de se retrouver P2, la voiture était très équilibrée et j'étais très content de moi”, explique-t-il. “Puis en Q2, j'ai eu un gros survirage dans mon premier run, au virage 8, j'ai glissé comme avec une voiture de rallye dans cette chicane et j'ai été très surpris de mon temps, obtenant là mon classement final. J'ai fait un tour de plus mais il n'a pas été plus rapide et j'ai dû laisser tomber. P8 en qualification me donne une bonne position de départ pour la première course, c'est donc un très bon début de week-end.”