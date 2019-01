Alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est prêt à présenter l'une des meilleures grilles de départ de l'histoire du supertourisme international, son promoteur Eurosport Events se fait une joie d'annoncer le hashtag #WTCR2019SUPERGRID.

#WTCR2019SUPERGRID célèbre le fait que, parmi les premiers pilotes annoncés pour la nouvelle saison, sept ont remporté 14 titres mondiaux FIA, alors que d'autres pilotes vainqueurs de championnats majeurs - avec la perspective de beaucoup d'autres titres supplémentaires -, devraient être annoncés prochainement.



Les vainqueurs de titres mondiaux FIA sont :



Thed Björk (x1):FIA WTCC 2017

Augusto Farfus (x1):FIA GT World Cup 2018

Rob Huff (x1):FIA WTCC 2012

Johan Kristoffersson (x2):FIA WRX 2017, 2018

Yvan Muller (x4):FIA WTCC 2008, 2010, 2011, 2013

Andy Priaulx (x3):FIA WTCC 2005, 2006, 2007

Gabriele Tarquini (x2):FIA WTCC 2009 , FIA WTCR 2018



Parmi les autres titres majeurs remportés par les 11 premiers pilotes annoncés jusqu'à présent pour le WTCR OSCARO 2019, on compte les championnats britannique, européen et scandinave de voiture de tourisme et le WTCC Trophy.



Tout au long du mois de janvier, février et mars, le hashtage #WTCR2019SUPERGRID, disponible sur le site Web FIAWTCR.com et sur les réseaux sociaux du WTCR, sera mis à jour pour refléter les titres remportés par d’autres pilotes au moment de leur annonce.

The post A la découverte de la #WTCR2019SUPERGRID appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.