A la rencontre des rookies de Vila Real en WTCR

Neuf pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO n'ont jamais couru auparavant sur l'emblématique circuit en ville de Vila Real, théâtre ce week-end de la WTCR Race of Portugal.

Mikel Azcona, Kevin Ceccon, Augusto Farfus, Daniel Haglöf, Johan Kristoffersson, Niels Langeveld, Benjamin Leuchter, Andy Priaulx et Attila Tassi effectueront tous leurs débuts sur les 4,785 kilomètres de la piste du nord du Portugal.



"J'ai toujours adoré courir en ville", indique Priaulx. "Et ce circuit s'annonce comme un véritable défi et une course rapide. Espérons que notre Lynk & Co 03 TCR s'y montrera à son aise et que la réussite sera cette fois à nos côtés."

