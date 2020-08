Le pilote espagnol revient en 2020 armé de la toute nouvelle CUPRA Leon Competició, après avoir signé pour l'équipe hongroise Zengő Motorsport.



Ayant annoncé tardivement vos projets pour 2020, êtes-vous heureux de revenir en WTCR ?

"Je pensais il y a deux semaines que je ne piloterais pas cette année en WTCR parce que je n'avais pas d'opportunité, mais finalement nous avons conclu un accord avec Zengő Motorsport et je me sens vraiment, vraiment heureux. Depuis que j'ai terminé la dernière saison en Malaisie, j'ai commencé à me préparer pour 2020. Je sais que la WTCR est le plus haut niveau de voitures de tourisme et c'est vraiment, vraiment difficile car il y a beaucoup de très bons pilotes. Mais je dois profiter de cette opportunité comme si c'était la dernière. Dès le moment où j'ai commencé l'entraînement pour 2020, j'ai le sentiment d'être dans le meilleur moment de ma carrière depuis qu'elle a commencé. Maintenant, je veux vraiment que la saison commence, surtout parce que je vais piloter la nouvelle CUPRA".



Vous sentez-vous prêt ?

"Nous nous rendrons sur la première épreuve sans avoir fait de test, alors que toutes les autres équipes auront eu des essais comme d'habitude. Je ne me sens pas si mal que ça, parce que ce qui est bien pour moi, c'est que je peux m'adapter à chaque fois, sur chaque piste, très rapidement. Maintenant, je dois m'entraîner beaucoup sur le simulateur pour être sûr à 100 % que je serai dans la bonne position pour le premier meeting. Je dois aussi apprendre à connaître ma nouvelle équipe, Zengő Motorsport, mais ensemble, nous pouvons faire un très bon travail".



Vous avez parlé de la nouvelle CUPRA Leon Competición, comment est la voiture ?

"La sensation est évidemment meilleure car on compare une voiture de 2014 et une de 2020. Le changement sur la voiture est totalement différent, cette voiture a été construite pour le WTCR. Nous avons fait des progrès sur plusieurs points. Nous gagnons dans les petits détails et je pense que nous pouvons faire une très bonne année".



Pouvez-vous nous expliquer en quoi la nouvelle CUPRA est différente de la précédente ?

"Plusieurs petits changements ont été apportés, mais le vrai grand changement par rapport à la version précédente est l'aérodynamique. Nous réduisons la traînée mais en même temps nous augmentons la force d'appui, ce qui est très bien pour les virages à grande vitesse car nous pouvons entrer un peu plus vite dans les virages, ce que j'aime beaucoup. Avec l'ancienne voiture, nous étions toujours en train de nous battre contre le sous-virage dans ce type de virage. De nombreuses modifications ont également été apportées aux freins, mais le changement aérodynamique est le plus important".



Malgré l'absence de courses de WTCR, vous avez continué à vous impliquer en compétition en Espagne, et en ligne...

"Je dispute en effet le championnat d'endurance espagnol, en pilotant une CUPRA TCR pour mon équipe espagnole. C'est vraiment bien pour moi parce que j'aligne des kilomètres dans la voiture. Le niveau de ce championnat n'est pas le même que celui du WTCR mais j'ai l'occasion de travailler autour de la voiture, avec les mécaniciens et les ingénieurs, m'améliorant chaque week-end, non seulement en ce qui concerne le pilotage mais aussi en sachant comment améliorer et changer la voiture".



Vous avez également été très actif dans le domaine du simracing. Comment pouvez-vous utiliser cette expérience à votre avantage ?

"C'est un très bon outil pour le pilote, surtout pour moi car je m'entraîne vraiment beaucoup sur le simulateur. J'ai donc beaucoup utilisé le simulateur pour connaître les pistes, les trajectoires, les vitesses, les bordures. Je fais plus ou moins 200 tours avant chaque week-end de course et quand j'ai commencé les premiers essais libres, je connais tout de la piste. Dès le premier tour, je peux très facilement aller jusqu'à la limite. Bien sûr, je dois progresser sur les tours "réels", mais je sais où je dois freiner, quel rapport je dois utiliser, si je dois prendre l'intérieur ou non, tout".



Êtes-vous heureux d'avoir une course à domicile cette saison ?

"J'ai commencé en voiture de tourisme au MotorLand Aragón en 2011, mon premier test en Clio Cup était là, donc je connais très bien ce circuit et je l'aime bien. Bien sûr, c'est une course que je vais vraiment essayer de gagner parce que c'est ma piste d'origine et je vais ressentir beaucoup de soutien".



Vous avez commencé l'année 2019 comme un pilote nouveau, mais vous commencerez cette saison comme un favori. Comment expliquez-vous cette transformation ?

"Nous sommes venus à Marrakech l'année dernière en tant que champion du TCR Europe, mais nous savions que le niveau en WTCR serait plus élevé. Quand j'ai commencé en WTCR, j'espérais avoir beaucoup d'expérience et faire de mon mieux comme toujours. Mais le résultat a été vraiment bon dès la première épreuve à Marrakech. Nous sommes montés sur le podium lors de la deuxième course et après ce résultat, je me suis senti très fort car nous avons vu que nous pouvions nous battre avec les meilleurs pilotes. Cet état d'esprit a été la clé pour le reste de la saison. L'année dernière, le feeling était vraiment bon, mais en même temps, je devais m'améliorer en peu de temps car toutes les pistes étaient nouvelles. Pour moi, par rapport aux autres pilotes, c'était un peu plus difficile à cet égard. Si vous regardez mes résultats du vendredi et du samedi, ils étaient moins bons que ceux du dimanche. Chaque jour, je m'améliorais et j'ai terminé la saison en Malaisie en me battant avec le champion du monde Norbert Michelisz et Esteban Guerrieri. Nous avons terminé à un très haut niveau et c'est la raison pour laquelle j'étais très motivé à piloter à nouveau en 2020 parce que je connais les circuits, je connais la série et je crois que je peux attaquer un peu plus. Et c'est très important pour moi d'avoir une course à domicile au MotorLand Aragón".



Enfin, il est juste de dire que la saison 2019 s'est terminée dans la controverse suite à votre collision avec Esteban Guerrieri. Que se passera-t-il lorsque vous le verrez pour la première fois dans le paddock ?

"Pour être honnête, je n'ai pas de problème avec ce qui s'est passé. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Il sait parfaitement ce qui s'est passé tout au long de la journée. Je suis ici en WTCR avec un objectif clair, gagner sur la piste. C'est le sport automobile, c'est la course et c'est pourquoi nous sommes tous ici".



