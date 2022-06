Alors que le compte à rebours est bien lancé avant les manches à domicile de Tiago Monteiro en WTCR – FIA World Touring, Car Cup, le Portugais revient sur la WTCR Race of Hungary qui lui a rapporté un petit point et surtout une grande frustration.

Monteiro a obtenu comme meilleur résultat du week-end une 15e place dans la seconde des deux courses disputées sur le hungaroring, après s’être classé 16e de la première.



Le pilote du LIQUI MOLY Team Engstler déclare :“C’était la première piste conventionnelle de la saison, où la connaissance des pneus et de la voiture, ainsi que la compréhension de l’équilibre, sont cruciales. Et nous ressentons maintenant les effets de notre manque de tests au cours de l’hiver. Je ne suis pas surpris, mais je ne m’attendais peut-être pas à une si grande différence. On a l’impression aussi qu’il y a une certaine divergence dans la façon dont notre voiture est équilibrée, car toutes les autres peuvent nous dépasser quand elles veulent.”



“Pau et la Nordschleife ont peut-être un peu caché cela, mais c’est la réalité. Nous ne pouvons lutter pour des victoires. Nous allons travailler, nous continuons à travailler, mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls à devoir travailler. Espérons que nous serons en mesure de faire quelques changements avant Aragón.”

