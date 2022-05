Toute l'action en piste des deux premières manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup sera à retrouver dans l'émission diffusée sur Eurosport ce soir.

Programmé sur Eurosport 1 à 22h30 CET*, le programme propose une série de séquences d'action, de clips, de caméras embarquées et de séquences en coulisses de la WTCR Clean Fuels for All Race of France.



Le pilote de l'équipe Comtoyou DHL Audi Sport, Nathanaël Berthon, sera votre guide pour un tour du circuit de Pau-Ville, tandis qu'une interview du roi du WTCR, Yann Ehrlacher de Cyan Racing Lynk & Co, sera également proposée, ainsi que les meilleurs moments des courses 1 et 2, remportées respectivement par Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse).



*Les horaires et les chaînes diffèrent d'un pays à l'autre et il convient de toujours consulter les programmes locaux.

