A suivre en Esports WTCR

La série de présaison Esports WTCR Beat the Drivers a atteint son point médian, avec deux épreuves encore à disputer.

Le 4 mai, c'est un Ningbo International Speedpark virtuel qui accueillera la troisième manche, tandis que le circuit virtuel de Sepang accueillera la manche décisive du 18 mai.



Voici toutes les dates et heures clés :



Epreuve :Speedpark international de Ningbo

Début du Time Attack :21h00 CET, 14 avril

Fin des qualifications :21h00 CET, 28 avril

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 4 mai



Epreuve :Circuit international de Sepang

Début du Time Attack :21h00 CET, 28 avril

Fin des qualifications :21h00 CET, 12 mai

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 18 mai

