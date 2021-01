La course dans les gènes :Engstler est le fils de Franz Engstler, vainqueur de courses en Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, et qui dirige également l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, pour laquelle Engstler Jr a couru lors du championnat WTCR 2020, où il a terminé deuxième au classement des Rookies.



Du terrain de football à l'infini :Le jeune Allemand a porté le numéro 8 sur sa Hyundai i30 N TCR de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team et voilà pourquoi : "Depuis que j'ai commencé à pratiquer un sport, mon numéro a toujours été le 8. Cela a commencé quand je jouais au football, puis quand je suis passé au sport automobile, aux courses de karting, à la Formule 4 et enfin aux séries TCR au niveau mondial. Je l'ai choisi à l'origine parce que mon anniversaire est le 8 mars, mais je ne l'ai jamais changé, sauf pour les fois où je suis le champion ! Sinon, je voudrais garder le numéro 8 pour le reste de ma carrière de pilote, donc c'est bien que le numéro - de son côté - représente l'infini".



Le plus rapide en 15 ans :en plus d'une multitude de titres en TCR, Engstler a terminé l'année 2019 avec 15 victoires en course dans les différents championnats TCR du monde.



De l'aide à portée de main :Lorsque Hafizh Syahrin, star du MotoGP, a fait ses débuts en WTCR sur une Hyundai pilotée par Engstler Motorsport sur le circuit international de Sepang en décembre 2019, Luca Engstler était à portée de main en tant que coach de pilotes.



Le saviez-vous ? Engstler a passé le premier confinement à vivre avec ses parents à Wiggensbach, en Bavière, s'entraînant dur et préparant ses propres repas pour s'assurer une alimentation saine.