A venir cette semaine en WTCR

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup donne lieu à de nombreux nouveaux contenus cette semaine. Voici un avant-goût de ce qui vous attend...*

Aujourd'hui (lundi) : C'est jour de course dans le championnat de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers sur le circuit international virtuel de Ningbo. Suivez le déroulement de la course et toute l'action en direct à partir de 19h30 CET (Facebook, YouTube, web).

WTCR Out of the Box enquête sur la cause du gros crash de Vila Real et découvre qu'un coupable improbable était à l'œuvre (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web).

Mardi : Retrouvez toute l'actualité du championnat de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers et consultez le dernier classement à l'issue de la course à Ningbo de lundi soir (web)

Ce sera au tour de Tiago Monteiro de répondre au WTCR Lockdown Quiz réalisé durant le confinement (Facebook, Instagram, Twitter).

Mercredi : Dans le dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, Martin Haven s'entretiendra avec Esteban Guerrieri, vice-champion du monde de la saison dernière. La première moitié de cet épisode en deux parties atterrira à 12h00 sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com.

Et puis, ne manquez pas Wallpaper Wednesday.

Jeudi : Suivez l'émission WTCR All Access de la WTCR Race of Japan (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web) et découvrez comment Nicky Catsburg vit le confinement en lisant les questions-réponses de Hyundai Motorsport à partir de 10h00 (Facebook, Instagram, web).

Vendredi : Luca Engstler répondra au WTCR Lockdown Quiz à partir de 15h00 sur Facebook, Instagram et Twitter.

La deuxième partie du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear et mettant en vedette Esteban Guerrieri sera disponible à partir de 12h00 sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com.

Apprenez-en plus sur les pilotes de course dans les WTCRWild Ones (web).

Samedi : FIAWTCR.com se penche sur les WTCR Home Racers.

Dimanche : l'épisode 7 de l'émission Challenge the World de Cyan Racing Lynk & Co sera rediffusé sur Facebook.

Tiago Monteiro's Esports Adventures sera en ligne à partir de 18h00 (web).

*Tous les contenus et délais sont provisoires et sujets à modification.

