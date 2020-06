A venir cette semaine en WTCR

-

Voici un avant-goût de ce que réserve le WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine*.

Aujourd'hui (lundi) :Toutes les dernières nouvelles du Championnat d'avant-saison Esport WTCR et une mise à jour des informations sur la vente aux enchères en ligne #RaceAgainstCovid seront disponibles surFIAWTCR.com.



Mardi :Découvrez les cérémoniesBest of Podiumdu WTCRsurFacebooketInstagram.



WTCR Teamwork, une nouvelle série hebdomadaire deFIAWTCR.com, met en lumière le travail des équipes en quête de succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup. Cette semaine, c'est au tour de l'équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Mercredi :Dans le podcastWTCRFast Talkpresenté by Goodyearcette semaine, Martin Haven s'entretient avecAttila Tassi de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. La première partie de cet épisode en deux parties est disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



Le championnat d'avant-saisonWTCR Esportsa débuté le week-end dernier. Les cinq meilleurs moments du Salzburgring sont à retrouver surYouTube,FacebooketInstagram.



Et ne manquez pasWallpaper Wednesday.



Jeudi :WTCR Rewindrevient avec un spécial Vila Real surYouTube,FacebooketInstagram.



Vendredi :La deuxième partie du podcastWTCR Fast Talk présenté par Goodyearet mettant en vedette Attila Tassi sera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



Samedi :Dans une nouvelle série de FIAWTCR.com,All You Need to Know about...présente la Slovaquie, où le troisième événement de la saison 2020 de la WTCR aura lieu en octobre.



Dimanche :Dix choses que nous ne savions pas surAttila Tassi fait suite à son apparition dans le dernier podcastWTCR Fast Talkprésenté par Goodyear et animé par Martin Haven.



*Tous les contenus et horaires sont provisoires et sujets à modification

