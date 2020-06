A venir cette semaine en WTCR

-

Voici un avant-goût de ce que vous réserve le WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine*.

Aujourd'hui (lundi) :Toutes les dernières nouvelles du Championnat d'avant-saisonEsports WTCRseront disponibles surFIAWTCR.com.



Mardi :RetrouvezBest of PortraitssurFacebooketInstagramà 13h00 CET



Retour sur la victoire pleine d'émotions de Tiago Monteiro dans les rues de Vila Real lors de la WTCR Race of Portugal la saison dernière, l'une des2009 Top Races, rediffusées



Retrouvez la rubriqueWTCR TeamworksurYouTube,FacebooketInstagrampour un gros plan sur le BRC Racing Team, qui fait partie d'une nouvelle série hebdomadaire deFIAWTCR.commettant en lumière le travail des équipes en WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Mercredi :Dans le podcastWTCRFast Talkpresenté par Goodyearde cette semaine, Martin Haven s'entretient avecThed Björkde l'équipeCyan Performance Lynk & Co. La première partie de cet épisode en deux parties est disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



Le championnat d'avant-saisonEsports WTCRs'est poursuivi le week-end dernier sur un Hungaroring virtuel. Les cinq meilleurs moments sont disponibles surYouTube,FacebooketInstagram.



Et ne manquez pasWallpaper Wednesday.



Jeudi : WTCR Rewind fait son retour tardif avec un spécial Vila Real à partir de 19h00 CET sur YouTube, Facebook et Instagram.



Vendredi :WTCR Rewindfait son retour avec un spécial Vila Real à partir de 19h00 CET surYouTube,FacebooketInstagram.



Jeudi: La deuxième partie du podcastWTCR Fast Talk présenté par Goodyearet mettant en vedetteThed Björkest disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



On retrouvera un aperçu de la troisième épreuve du Championnat d'avant-saisonEsports WTCRsur un Slovakia Ring virtuel.



Samedi :Dans une nouvelle série surFIAWTCR.com,All You Need to Know about...met en lumière la Hongrie, où le quatrième meeting de la saison 2020 du WTCR se tiendra en octobre



Dimanche :Ten things we didn’t know about(Dix choses que nous ne savions pas sur)... Thed Björk fait suite à sa participation au dernier podcastWTCR Fast Talk présenté par Goodyearet animé par Martin Haven



*Tous les contenus et délais sont provisoires et sujets à modification

