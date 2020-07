À venir cette semaine en WTCR

-

Voici un avant-goût de ce que le WTCR – FIA World Touring Car Cup vous réserve cette semaine*.

Aujourd'hui (lundi) :rendez-vous sur FIAWTCR.com pour les dernières news concernant lePre-season Esports Championship.



Mardi :SuivezBest of Team-matessurFacebooketInstagramà 10h00 CET.



Dans le cadre desTop Races 2019, revivez une manche passionnante courue sur le Ningbo International Speedpark en Chine surYouTube,FacebooketInstagram.



Pour un reportage sur Engstler Motorsport, la structure derrière l'Engstler Hyundai N LIQUI MOLY RACING TEAM, visionnezWTCR TeamworksurFIAWTCR.com,FacebooketInstagram.



Mercredi :dans le podcastWTCRFast Talkprésenté par Goodyearde cette semaine, l'espoir de HyundaiLuca Engstlerparle à l'animateur Martin Haven de sa carrière. Le premier des deux épisodes sera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com.



LePre-season Esports WTCR Championships'est poursuivi sur un Ningbo International Speedpark virtuel le week-end dernier. Les cinq meilleurs moments sont disponibles surYouTube,FacebooketInstagram.



Et puis, ne manquez pasWallpaper Wednesday.



Jeudi :découvrez ce que cela a donné quand Tiago Monteiro, de Honda Racing, s'est frotté à la légendaire Nordschleife du Nürburgring.



Vendredi :la deuxième partie du podcastWTCRFast Talkpresenté par Goodyearet consacré àLuca Engstlersera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com.



Présentation de la cinquième manche duPre-season Esports WTCR Championshipsur un Circuito da Guia de Macao virtuel.



Samedi :dans une nouvelle série de FIAWTCR.com,All You Need to Know about…présentera l'Italie où la saison WTCR 2020 doit se terminer à la mi-novembre.



Dimanche :FIAWTCR.comsuivra le rendez-vous de Macao comptant pour lePre-season Esports WTCR Championship.



*Tous les programmes et horaires sont sous réserve de changement

WTCR Guerrieri évoque la perte du commandement en Esports WTCR HIER À 10:00

The post À venir cette semaine en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome : Le roi Michelisz montre ses talents de simracer en remportant sa première victoire en HIER À 22:05