A venir en WTCR

Plein de choses sont à venir en WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine. Voici un avant-goût de ce qui vous attend... *

Aujourd'hui (lundi) :Dix choses que nous ne savions pas sur Esteban Guerrieri mais que nous savons maintenant suite à son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear (Facebook, YouTube, web)



WTCR Out of the Boxréalise des clips musicaux à 13h00 (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web)



Mardi :Retour sur les exploits historiques de Ma Qinghua lors de la WTCR Race of Slovakia (web)



Tom Coronel participe auWTCR Lockdown Quizà 13h00 (Facebook, Instagram, Twitter)



Mercredi: Dans le dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, Martin Haven s'entretient avec Tiago Monteiro, le héros du come-back. La première partie de cet épisode en deux parties sera en ligne à 12h00 sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com



Ne manquez pas non plusWallpaper Wednesday



Jeudi : WTCR All Accesstraite aujourd'hui de laWTCR Race of Macau(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web)



Vendredi :Norbert Michelisz répond auWTCR Lockdown Quizdu WTCR à partir de 13h00 sur Facebook, Instagram et Twitter



La deuxième partie du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear et mettant en vedette Tiago Monteiro sera disponible à partir de 12h00 sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com



En savoir plus sur les pilotes de course dans lesWTCR’s Wild Ones(web)



Samedi :FIAWTCR.com se prépare à la finale de laWTCR Esports Beat the Drivers Sepang



Dimanche :L'épisode 8 deChallenge the Worldde l'équipe Cyan Racing Lynk & Co est rediffusé sur Facebook



Dix choses que nous ne savions pas surTiago Monteiro à partir de 18h00 (web)



*Tous les contenus et délais sont provisoires et sujets à modification

