A venir en WTCR

Voici un avant-goût de ce que vous réserve le WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine*.

Retrouvez la rubriqueWTCR TeamworksurYouTube,FacebooketInstagramavec cette fois un gros plan sur le Zengő Motorsport, pour le nouvel épisode de la sérieFIAWTCR.comqui met en lumière les équipes en quête du titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup.



Mercredi :Cette semaine, dans leWTCRFast Talkpodcast présenté par Goodyear, Martin Haven s'entretient avecAndy Priaulx,le triple Champion du monde World Touring Car mais aussi vainqueur de course en WTCR avec Cyan Performance Lynk & Co en 2019. La première des deux parties de cet épisodes sera disponible à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



Le championnat de présaisonEsports WTCRs'est poursuivi sur un Slovakia Ring virtuel le week-end dernier. Le top 5 des meilleurs moments est à retrouver surYouTube,FacebooketInstagram



Ne manquez pas leWallpaper Wednesday



Jeudi :Revivez ce qui s'est passé jusqu'ici dans le championnat de pré-saisonEsports WTCRdansPre-season Esports WTCR: The story so far



Vendredi :Deuxième partie duWTCRFast Talkpresenté par Goodyearoù l'on retrouveraAndy Priaulx, un épisode à retrouver à partir de 12h00 CET sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer etFIAWTCR.com



On retrouvera une présentation de la troisième manche du championnat de pré-saisonEsports WTCRsur un Ningbo International Speedpark virtuel.



Samedi :Dans le cadre d'une nouvelle série de FIAWTCR.com,All You Need to Know about…(tout ce que vous devez savoir sur...), gros plan sur l'Espagne, où la cinquième étape de la saison du WTCR devrait se tenir du 31 octobre au 1er novembre.



Dimanche :FIAWTCR.comdémarre le décompte de la manche du championnat de pré-saisonEsports WTCR deNingbo



*Tous les contenus et horaires sont provisoires et sujets à modification

