A venir pour le WTCR cette semaine

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup fait l'objet de nombreux nouveaux contenus cette semaine. Voici un avant-goût de ce qui vous attend...*

Aujourd'hui (lundi) :Revivez les meilleures actions de l'épreuve comptant pour la série d'avant-saison Esports WTCR Beat the Drivers sur le Slovakia Ring (Facebook, Instagram, Twitter).



La WTCR Out of the Boxse lance dans la modélisation avec Revenge of the Grid Girls (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web).



Découvrez qui estFast et From France dans le WTCR(web).



Mardi :Mikel Azcona est le prochain pilote du WTCR à répondre auWTCR Lockdown Quiz(Facebook, Instagram, Twitter).



Préparez-vous à revivre cinq courses épiques du WTCR 2019 avec toutes les informations en ligne, sur Facebook et Twitter.



Mercredi :Dans le dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, Martin Haven retrouve Tom Coronel. La première des deux parties de cet épisode sera disponible à 12h00 sur YouTube, Spotify, Google Podcast, Deezer et FIAWTCR.com.



Ne manquez pas non plusWallpaper WednesdayetOn This Day in WTCR History.



Jeudi :WTCR All Accessà retrouver lors de la WTCR Race of China (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web).



Vendredi :C'est au tour de Gabriele Tarquini de répondre au quiz durant le confinement du WTCR à partir de 15h00 sur Facebook, Instagram et Twitter.



Ne manquez pas la deuxième partie duWTCR Fast Talkprésenté par Goodyear et mettant en vedette Tom Coronel.



Samedi :le site FIAWTCR.com se prépare à la manche de Ningbo de la série Esports WTCR Beat the Drivers.



Dimanche:L'épisode 6 de la série Challenge the World de Cyan Racing Lynk & Co est rediffusé sur Facebook



*Tous les contenus et délais sont provisoires et sujets à modification

