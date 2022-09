L'opportunité d'accueillir la première épreuve de WTCR - FIA World Touring Car Cup au Moyen Orient a été décrite comme "un grand honneur" par le directeur commercial du Bahrain International Circuit.

Le circuit international de Bahreïn a été confirmé comme site des manches 15 et 16 de la saison 2022 du WTCR lors d'une annonce officielle jeudi, dans le cadre de la préparation de l'événement des 8 heures de Bahreïn du championnat du monde d'endurance de la FIA.



Sherif Al Mahdy a déclaré :"C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le WTCR pour ses débuts au Moyen-Orient et aussi la première fois qu'il apparaîtra aux côtés du Championnat du monde d'endurance. La combinaison unique de courses de voitures de tourisme et de voitures de sport offrira un spectacle passionnant aux fans de Bahreïn et du monde entier et nous sommes impatients d'accueillir les participants plus tard cette année."



Le circuit Grand Prix de 5,412 km, composé de 15 virages, sera utilisé pour la première WTCR Race of Bahrain, qui se déroulera du 10 au 12 novembre, deux semaines avant la WTCR Race of Saudi Arabia qui clôturera la saison.



