Dans le cadre d'une série d'entretiens en ligne avec des personnalités du sport automobile, Giulio Masperi de La Gazzetta dello Sport s'est entretenu avec Andrea Adamo, directeur de Hyundai Motorsport, et l'a interrogé sur le triomphe mémorable de Gabriele Tarquini en WTCR lors de la finale de la saison 2018 à Macao.

Un an et cinq mois après la conquête par l'Italien du premier titre du WTCR - FIA World Touring Car Cup au volant d'une Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC Racing, Adamo se souvient avec émotion de cet événement.



"C'était une saison très exigeante", a déclaré Adamo à Masperi, journaliste italien respecté. "C'était fantastique pour nous car nous avons pu remporter le premier championnat du monde jamais remporté par Hyundai. La victoire finale a été la parfaite conclusion heureuse d'un travail très intense que mon groupe a réalisé au sein du département Compétition Client. C'était très excitant."



"Ayant gagné avec Gabriele, que je connais très bien, et qui fut partenaire dans différentes aventures passées, c'était pour moi doublement excitant. Au printemps 2017, Gabriele a été le premier que j'ai appelé pour créer un nouveau projet Hyundai Motorsport, la toute nouvelle i30 N TCR."



"Gabriele était enthousiaste pour cette opportunité, il a décidé de travailler très dur avec nous : sa victoire en 2018 a été le parfait chapitre final [de cette saison] lors d'un dernier week-end palpitant à Macao".



Regardez l'interview complète, en italien, y compris les images du duel pour le titre WTCR 2018 à Macao d'Eurosport, sur ce lien :https://video.gazzetta.it/adamo-hyundai-rally-pista-pochi-slogan-tanti-risultati/6687d238-7bd6-11ea-8f01-51f75829af34



Avec des remerciements particuliers à Giulio Masperi et à La Gazzetta dello Sport

The post Adamo revient sur la manche décisive du WTCR 2018 dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.