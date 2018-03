AFRIQUIA renouvelle son partenariat sur la Course du Maroc pour l’ouverture du WTCR

Une nouvelle page va s'ouvrir à Marrakech les 7 et 8 avril lorsque le Circuit Moulay El Hassan accueillera la manche inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Et AFRIQUIA, le leader marocain des stations-services, a renouvelé son soutien à la Course du Maroc en signant à nouveau en tant que partenaire principal de l'épreuve.

Le WTCR est le nouveau nom du FIA World Touring Car Championship (WTCC) à partir de 2018, où une nouvelle réglementation technique sera également introduite. Le WTCC a visité le Maroc pour la première fois en 2009, et a aidé à faire de Mehdi Bennani un héros national. Et Bennani sera justement à nouveau au départ du WTCR dans un peloton très relevé qui comptera également le multiple Champion du monde Yvan Muller – qui retournera au Maroc après un an d'absence – et Rob Huff, vainqueur de la première course de supertourisme mondial à Marrakech il y a presque dix ans.



Et le spectacle sera au rendez-vous avec le WTCR, qui sera disputé non plus sur deux, mais sur trois courses à partir de cette année – une le samedi, et deux le dimanche.



La fédération marocaine, la FRMSA, a compté de son côté plus de 45 pilotes pour les courses de support, alors que, en-dehors du paddock, les activités seront nombreuses pour toute la famille. Des activités qui incluront du karting, des baptêmes de piste, des simulateurs 5D, des sessions d'autographes et de la musique. Il y aura aussi un espace restauration, une zone pour les enfants, et de nombreuses autres choses.



François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, promoteur du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a déclaré : "Le week-end de la Course du Maroc sera bien plus qu'un rendez-vous de sport automobile, il s'agira d'une fête pour la famille et l'occasion parfaite de démarrer la première saison du WTCR. Nous sommes ravis que AFRIQUIA a renouvelé sa présence en tant que partenaire principal, et aussi très heureux que les fans marocains auront un héros local à applaudir en la personne de Mehdi Bennani, un pilote de tout premier plan, qui dispose d'une vraie chance de s'imposer."



Entité du Akwa Group, AFRIQUIA bénéficiera d'une large exposition via des bannières de sponsoring tout au long de la piste, ainsi que l'ajout de son nom sur le nom officiel de l'épreuve, sans oublier de nombreuses opportunités promotionnelles comme une couverture TV internationale et en direct.