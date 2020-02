Ahlin-Kottulinsky espère courir en WTCR

Mikaela Ahlin-Kottulinsky veut rejoindre le WTCR – FIA World Touring Car Cup pour obtenir de nouveaux succès.

La Suédoise a remporté la manche d'ouverture du TCR Scandinavia à Knutstorp en mai dernier, au volant d'une CUPRA du PWR Racing, et est ainsi devenue la première femme leader d'un championnat TCR.



Dans une interview publiée par CUPRA Racing, il lui a été demandé si courir en WTCR lui plairait.



“Sans aucun doute ! J'espère le faire,” a-t-elle répondu du haut de ses 27 ans. “Mon objectif est d'y être, un jour. C'est une compétition très relevée, je suis très claire à ce sujet ; en fait, je pense qu'il est très important de bien se préparer avant de passer dans ce championnat.”



Ahlin-Kottulinsky était présente à la WTCR Race of Netherlands en 2019, ayant vu en action deux autres pilotes PWR, à savoir Mikel Azcona et le fondateur de l'écurie Daniel Haglöf.

