Gergo Baldi, le simracer star, champion du mini-championnat Beat the WTCR Drivers en début d'année, s'est montré au top sur la version virtuelle du Hungaroring de RaceRoom, avec trois pole et trois victoires pour le compte de l'équipe M1RA Esports.



La performance du Hongrois sur une Hyundai i30 N TCR numérique lui permet de devancer de 22 points son compatriote et coéquipier Dávid Nagy, qui est passé à une Audi RS 3 LMS pour 2020. Bence Bánki, champion inaugural de l'Esports WTCR, est troisième.



Résumé course 1 : Wisniewski premier leader contrarié

Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Audi) était le pilote le plus en vue au début de la course 1, dépassant Baldi à l'intérieur au virage 1.



Baldi a riposté pendant deux tours avec une manoeuvre qui a débuté à l'extérieur au virage 1 et s'est achevée à la sortie du virage 3 après quelques moments passés côte à côte.



Un tour plus tard, Wisniewski a essayé, mais sans succès, de reprendre la tête dans le virage 1, ce qui a permis à Nagy de prendre l'avantage en devançant non seulement le Polonais, mais aussi Nagy pendant un bref instant.



Le Russe Kirill Antonov (LADA Sport Rosneft eRacing / Lynk & Co) a ensuite tenté de tenir tête à l'Alfa Romeo de Moritz Löhner (Williams Esports), la plus rapide. Mais l'Allemand Löhner a pris l'avantage à huit minutes de la fin et les positions sont restées inchangées jusqu'à l'arrivée.



Résumé course 2 : Bánki dans le mélange avec la bataille de Löhner

Baldi a pris le départ de la course 2 aux côtés de Löhner sur la première ligne, mais Löhner a immédiatement perdu contre Bence Bánki (Red Bull Racing Esports / Lynk & Co) après que Bánki ait pris un meilleur départ.



Bánki et Löhner se sont ensuite livrés une bataille frénétique, allant fréquemment au contact, ce qui a permis à Baldi de s'échapper.



Löhner a dépassé Bánki juste après la mi-course, mais a pris une pénalité et s'est retrouvé derrière Bánki, Nagy et Wisniewski.



Nagy s'est ensuite glissé devant Bánki, complétant un nouveau doublé M1RA Esports avec Bánki, Löhner et Wisniewski complétant le top cinq. Antonov, quant à lui, a abandonné dès le premier tour.



Résumé course 3 : Baldi réalise un triplé en Esports WTCR

Partageant la première ligne avec son coéquipier Nagy pour la manche finale, Baldi est resté en tête alors que Bánki a une fois de plus pris le meilleur départ pour prendre la deuxième place.



Bánki est resté proche de Baldi tout au long de la course, ne laissant jamais le Hongrois creuser un écart comme il l'avait fait dans la course précédente. Bánki a attendu le dernier tour pour tenter sa manoeuvre. Mais cela n'a pas servi à grand-chose. Baldi s'est à nouveau imposé, remportant sa troisième victoire de la soirée, devant Bánki, tandis que Löhner a dépassé Nagy dans le dernier tour pour décrocher le premier podium Esports WTCR pour l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, avec Nagy en quatrième position.



Tim Jarschel (EURONICS Gaming / CUPRA) complète le top cinq après avoir échangé sa place avec Löhner au début de la course, lorsque plusieurs pilotes ont été impliqués dans des incidents. Parmi eux, Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport / Lynk & Co), Florian Hasse (EURONICS Gaming / Honda) et Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Audi).



Baldi en tête avant le Slovakia Ring

Baldi se dirige vers le Slovakia Ring (virtuel) ce dimanche soir (19h00 CET, 25 octobre) pour la deuxième épreuve du championnat Esports WTCR avec 75 points au compteur. Nagy est deuxième avec 53 points, suivi de Bánki (46) et Löhner (42). Wisniewski, Zoltan Csuti (M1RA Esports / Audi), Antonov et Jarschel , ainsi que le duo Triple A Esports Adam Pinczes et Martin Barna complètent le top 10.



Revivez l'action Hungaroring Esports WTCR

Suivez ce lien pour revivre les courses Esports du week-end :https://www.youtube.com/watch?v=ozNw4_OzGSI



Photo : Baldi devance Bánki en Esports WTCR sur le Hungaroring.