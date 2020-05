Alors que les portes de la F1 se ferment, celles du World Touring Cars s’ouvrent : La deuxième

-

Esteban Guerrieri est l'incarnation d'un coureur qui n'abandonne jamais sans se battre. Dans la deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear qui lui est consacré, le petit garçon qui a poursuivi son rêve parle à Martin Haven de son aventure américaine, son retour en Argentine et son retour sur la scène mondiale en voitures de tourisme et son défi pour le titre WTCR.

Voici un guide de ce qui va suivre dans la deuxième partie :



00m34 : Comment une bande de ruban adhésif pour réservoir s'est avérée coûteuse à plus d'un titre



01m18 : On offre en Formule 1 chez Virgin Racing proposée par un ancien patron



02m15 : Plus d'argent, rêves terminés pour la F1



02m29 : Un changement d'horizon vers la filière Indy



03m00 : Bagarre contre Josef Newgarden



03m44 : Retour au pays malgré le succès aux États-Unis



04m42 : S'adapter à la vie et se relever à nouveau en Argentine



06m10 : Les ambitions de titre mondial toujours présentes



06m35 : Les débuts en WTCC à Termas de Río Hondo



08m20 : Rencontre avec le Campos Racing et portes qui s'ouvrent à nouveau



10m15 : Un décalage horaire pas pris en compte en 2017



11m15 : Démarrage parfait à Marrakech mais budget serré



12m20 : Éviter une crise en Chine



12m43 : Honda a la chance de réaliser un rêve



13m02 : Le meilleur ailier possible



14m14 : Un retour heureux grâce à Honda



15m00 : Offres concurrentes sur la table



15m38 : Les opportunités s'ouvrent grâce à Monteiro



16m35 : Des victoires sur la Nordschleife et à Macao s'ajoutent au palmarès avec celle d'Indianapolis



17m10 : Une bonne bande de gars chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport



17m18 : Prendre des risques face à une forte opposition au WTCR



18m50 : Faire équipe avec Bebu et marquer des points malgré une forte opposition



20m10 : Maintenir les espoirs de titre



20m40 : La super-finale de Sepang, "folle et intense"



21m30 : Un mauvais feeling entraîne une première qualification difficile



21m59 : S'aligner aux côtés du rival pour le titre



22m30 : Prier pour la pluie



22m55 : Ne pas perdre espoir malgré la victoire de Michelisz dans la course 1



23m16 : Le "plus grand tour"



23m47 : Victoire après le drapeau rouge



24m33 : Rien à perdre



25m02 : Comment un contact d'Azcona a brisé le rêve d'un titre



25m30 : Tout donner



26m18 : Autres priorités avec la pandémie



26m54 : Attendre et espérer



27m51 : Une compétition en ligne sérieuse et solide



28m34 : La bête de Superleague



29m00 : Toujours l'espoir d'un grand frisson en Formule 1



29m35 : Prendre du plaisir dans une Honda NSX GT3



Le podcast WTCRFast Talkprésenté par Goodyear, le fournisseur de pneumatiques officiels du WTCR, est disponible en deux parties sur le site FIAWTCR.com et d'autres supports à partir de vendredi 8 mai 12h00 CET. Cliqueziciou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



Après avoir entendu Norbert Michelisz, Yvan Muller, Tom Coronel et maintenant Guerrieri, Tiago Monteiro sera le prochain à évoquer des anecdotes de sa carrière à partir du 13 mai.

WTCR Sensations à Suzuka : trois vainqueurs différents lors des trois courses de WTCR HIER À 04:00

The post Alors que les portes de la F1 se ferment, celles du World Touring Cars s’ouvrent : La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk avec Esteban Guerrieri présenté par Goodyear est maintenant disponible appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Sensations à Suzuka : Monteiro revient aux affaires après sa blessure et signe un top 15 HIER À 16:00