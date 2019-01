Amis proches et pilotes de pointe, Guerrieri et Girolami se préparent pour de l’action en WTCR avec

Esteban Guerrieri et Néstor Girolami mèneront l'attaque 100% argentine du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison.

Une formation qui s'annonce extrêmement compétitive, Guerrieri comptant deux victoires l'an passé sur les circuits les plus difficiles du calendrier 2018, triomphant sur la Nürburgring Nordschleife et à Macao pour terminer l'année à la troisième place du championnat.



Alors que Néstor ‘Bebu’ Girolami, compatriote et ami proche de Guerrieri, est un nouveau venu dans le WTCR / OSCARO, il est un double champion de la très compétitive série Súper TC2000 dans son Argentine natale. Girolami a fait ses débuts en supertourisme mondial au volant d'une Honda en 2015 et s'est imposé en WTCC avec l'équipe d'usine Volvo Polestar en 2017.



«J’ai passé le week-end de course à Suzuka l’an dernier avec l’équipe et la façon dont ils gèrent les choses était très claire : ils ont le potentiel pour se battre pour le championnat, a déclaré Girolami, 29 ans. "Je suis très heureux d'avoir Esteban comme équipier car nous avons une très bonne relation. Je vais faire de mon mieux cette année et je suis impatient de commencer les essais. ”



Guerrieri a ajouté: «L’année dernière, j’ai eu des moments forts incroyables, notamment mes victoires sur les deux circuits les plus difficiles du calendrier. Avoir ‘Bebu’ dans l’équipe sera génial. Nous sommes de bons amis et courons les uns contre les autres depuis de nombreuses années. C’est un pilote extrêmement rapide et un excellent joueur d’équipe, ce qui sera extrêmement important pour nous battre pour le titre."



Girolami et Guerrieri sont ici en photo lors de la WTCC Race of Portugal à Vila Real en juin 2017

