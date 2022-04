Jordi Gené, qui a marqué des points la saison dernière en WTCR - FIA World Touring Car Cup, disputera le championnat FIA ETCR eTouring Car World Cup au sein de l'équipe CUPRA EKS aux côtés de trois autres équipiers talentueux.

La CUPRA e-Racer, lauréate du titre en 2021, arborera une livrée... électrisante, conçue pour représenter le changement révolutionnaire inspiré par le monde numérique.



Des changements ont également été apportés sur la CUPRA e-Racer avec une optimisation du poids améliorée, tandis que des pièces renforcées la rendent encore plus robuste. La voiture sera également équipée d'une nouvelle trappe de toit au-dessus du casque du pilote et de fenêtres en plastique amovibles qui permettront un accès médical au cockpit lorsque l'entrée par les portes est autrement compromise.



"Nous sommes très heureux d'annoncer notre équipe de pilotes sur la CUPRA EKS pour la Coupe du monde FIA ETCR de voitures de tourisme électrique cette année", a déclaré Xavi Serra, responsable du développement technique de CUPRA Racing.



"Amener des pilotes du calibre de Tom Blomqvist et Adrien Tambay dans la série tout électrique pour la première fois est quelque chose de très spécial, et nous sommes sûrs qu'ils s'adapteront bien et obtiendront de très bons résultats - tandis qu'avec Mattias Ekström et Jordi Gené, nous avons l'expérience, les compétences de vainqueur de course et la continuité que toute équipe rêve d'avoir."



L'ETCR, organisé par le promoteur du WTCR, Discovery Sports Events, partage l'affiche avec le WTCR lors de quatre événements en 2022, dont l'ouverture de la saison le mois prochain sur le Circuit de Pau-Ville en France.

