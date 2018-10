Après 415 jours de combat, Tiago Monteiro sera de retour en course en WTCR OSCARO à Suzuka

L'un des retours les plus attendus de l'histoire récente du sport automobile aura lieu lors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO reprendra ses droits à Suzuka, au Japon, le week-end prochain (26-28 octobre).

Tiago Monteiro, qui n'a pas couru depuis depuis ses graves blessures contractées à la tête et au cou lors d'un test sur le Circuit de Barcelone-Catalunya le 6 septembre 2017, pilotera la Honda Civic Type R TCR n°18 du Boutsen Ginion Racing lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, pour un retour plein d'émotions 415 jours après son accident.



Monteiro, âgé de 42 ans, a mené une bataille courageuse et ardue pour retrouver la pleine forme depuis son accident, surmontant les doutes qui lui faisaient craindre de ne plus pouvoir courir à nouveau. Cependant, alors qu’il sera en action au Japon, sa présence lors de la finale de la saison de Macao ne sera pas en tant que pilote mais en tant que conseiller pour l'équipe, suivant l'avis du corps médical.



"Je ne sais même pas par où commencer pour vous dire à quel point il fait bon d'être de retour", a déclaré le Portugais. «Il y avait des moments où la situation semblait assez sombre, mais je n'ai jamais perdu espoir que ce jour viendrait et cela m'a gardé déterminé à pousser plus fort que jamais pour revenir à l'endroit où je veux être. Venir aux courses toute l'année et regarder les autres faire ce que je devrais faire m'a rongé de l'intérieur. Je pense donc que Suzuka va être un moment très émouvant. Le fait que je retourne sur le circuit national de Honda - le même endroit où j'ai effectué mon premier départ en WTCC en 2012 - est également très spécial et constitue un excellent moyen de rendre hommage à la confiance et au soutien qu'ils m'ont témoignés tout au long de ma période de récupération. "



«Je ne fixe pas d’objectifs", poursuit-il. "Je veux juste m'amuser, me sentir à l’aise et rouler à mon rythme avant de revenir à temps plein en 2019. C’est pourquoi, avec les conseils de mes médecins, je ne ferai pas Macao. Je suis très reconnaissant aux professionnels qui m'ont aidé dans mon rétablissement, à ma famille, à mes amis et à mes fans. vous avez tous été formidables tout au long de cette période difficile. "



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré : «Je peux parler au nom de chaque membre de la famille du WTCR OSCARO en disant à quel point nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Tiago. Son rétablissement a été long et douloureux, mais sa détermination à se remettre sur la bonne voie est une inspiration pour nous tous. La route a été longue et difficile, mais Tiago n’a jamais cessé de croire que ce jour viendrait et nous sommes très heureux pour lui. »

