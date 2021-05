Luca Filippi sera une autre star du tourisme à rejoindre le PURE ETCR alors que Romeo Ferraris a confirmé que le pilote italien - qui a effectué plusieurs apparitions remarquées en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020 - pilotera sa Giulia ETCR dans la première série de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques au monde cette année.

L'Italien Luca Filippi, 35 ans, est le deuxième pilote annoncé pour le programme, aux côtés du Monégasque Stefano Coletti. Il a piloté la Giulia ETCR by Romeo Ferraris pour la première fois lors d'essais à l'Autodromo Vallelunga fin mars."J'ai accepté avec enthousiasme l'opportunité de rejoindre Romeo Ferraris pour courir en PURE ETCR, un projet très innovant à tous égards", a déclaré Filippi. "D'un point de vue professionnel, en tant que pilote, il est très agréable de partager mon expérience des courses de voitures électriques et de tourisme avec un constructeur. Je me suis senti tout à fait à l'aise en travaillant l'année dernière avec Michela Cerruti, Mario Ferraris et tout le personnel de Romeo Ferraris. Je suis sûr que nous allons poursuivre dans cet esprit, et nous sommes prêts à relever un défi plus grand et encore plus excitant."Le PURE ETCR d'Eurosport Events, qui assure également la promotion du WTCR, se déroulera à Vallelunga en Italie du 18 au 20 juin.Pour l'histoire complète, rendez-vous sur : https://www.pure-etcr.com/italian-ace-luca-filippi-joins-pure-etcr-with-romeo-ferraris/