Après une semaine animée, Azcona veut conclure la saison WTCR 2019 en beauté en Malaisie

Mikel Azcona a conclu une semaine animée en marquant un point pour ses débuts à Macao, demeurant le meilleur rookie au classement général du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Azcona est arrivé à Macao en vainqueur suite à son triomphe dans sa catégorie en TCR, pour la finale du Spanish Endurance Championship (CER) à Barcelone, aux côtés d'Evgeni Leonov. Et il a impressionné encore davantage avec le neuvième chrono des Essais Libres 1 et la dixième place en Essais Libres 2 pour ses premiers tours de roue sur le Circuito da Guia.



Bien que son week-end ait mal tourné après sa dixième place lors de la première séance qualificative, l'Espagnol demeure le mieux placé des rookies sur la #RoadToMalaysia – où la saison 2019 se décidera, du 12 au 15 décembre – après sa 15e place en Course 2.



“Le week-end a été dur au niveau des résultats, mais je suis content de l'expérience acquise à la fois pour moi-même et pour l'équipe,” déclare le pilote PWR Racing CUPRA. “C'est notre première saison en WTCR et il est difficile de courir contre les écuries et pilotes plus expérimentés, surtout sur ce type de circuit. J'ai la ferme intention de conclure la saison en beauté pour la dernière course en Malaisie.”

