WTCR

Aragon : Gabriele Tarquini s'impose tranquillement

Gabriele Tarquini a remporté sa première victoire en WTCR lors de la Course 1 sur la WTCR Race of Spain à Aragon. Parti en pole, le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, champion de la première saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2018, a devancé Mikel Azcona et Tom Coronel.

00:02:48, il y a une heure