FIA WTCR - Aragon - Frédéric Vervisch (Audi) débloque son compteur lors de la Course 2

FIA WTCR - Frédéric Vervisch (Audi) a remporté ce dimanche la Course 2 sur la WTCR Race of Spain à Aragon. Le pilote belge, qui a devancé Thed Björk et son compatriote Gilles Magnus, signe son premier succès de la saison.

00:02:59, il y a une heure