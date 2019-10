Yvan Muller a beau avoir pris 16 points d'avance sur Norbert Michelisz dans la course au titre WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019, le Français a la ferme intention de ne pas se laisser distraire par les chiffres.

Pilote le plus victorieux dans l'Histoire du FIA World Touring Car, Muller s'est placé dans la course au titre avec une DHL Pole Position et une double victoire lors de l'épreuve précédente, en Chine. Il aborde la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à un point du second, Esteban Guerrieri.



“Mon expérience du passé me dit de ne pas penser aux points. Je fais juste mon travail du mieux possible et l'on verra où nous serons à la fin de la saison,” commente le pilote Cyan Racing Lynk & Co. “Ce sera probablement dur ici [de faire le même week-end qu'à Ningbo] mais cette piste peut convenir à notre voiture, qui est bonne sur tous les types de circuit. Le tracé court est peut-être meilleur pour nous : avec notre pénalité de puissance, nous sommes moins pénalisés. Mais tout peut arriver durant le week-end.”



Les Essais Libres 1 seront la première séance sur le Suzuka Circuit East Course, à partir de 8h30, heure locale, ce vendredi.

The post As du WTCR, Muller insiste : les chiffres n’importent pas appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.