Attention à la météo : les conseils de Leuchter pour les pilotes WTCR aux 24 Heures du Nürburgring

Benjamin Leuchter conseils aux cinq pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors des 24 Heures du Nürburgring ADAC TOTAL à faire attention aux conditions météorologiques changeantes.

Leuchter, qui a décroché son premier podium WTCR / OSCARO aux Pays-Bas le mois dernier, a participé à quatre reprises à l'éprouvant double tour d'horloge de la Nürburgring Nordschleife à deux reprises.



Alors que l'Allemand de 31 ans ne participe pas à l'épreuve d'endurance de cette année pour se concentrer sur sa course en WTCR / OSCARO au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR SLR, il a l'expérience de ce qui se passe quand le temps tourne mal.



"Le temps peut changer si vite et, en 2016, j'ai vécu ma pire expérience au Nürburgring", se souvient Leuchter. "J'étais deuxième dans la classe TCR, juste cinq secondes derrière le leader. Puis est venue la neige et la glace".



"J'étais la deuxième voiture à arriver à ce point. La voitureen tête du TCR est sortie de la route, je suis sorti aussi, mais ma sortie n'était pas grave et j'ai pu rentrer au stand".



"Mais quand je suis retourné sur la piste, le bitume s'est transformé en glace et j'ai glissé en descendant la colline et je suis sorti une deuxième fois. Les gars ont réparé la voiture et nous avons réussi à terminer la course en deuxième position, ce qui était plutôt cool avec cette voiture endommagée. Mais le temps, surtout au Nürburgring, ne peut être calculé."



Nicky Catsburg, Tom Coronel, Augusto Farfus, Tiago Monteiro et Frédéric Vervisch seront au départ des 24 Heures du Nürburgring cette année.

