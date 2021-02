La nouvelle Audi RS 3 LMS, la dernière arme en date en vue de la compétition client d'Audi Sport, est prête à participer au WTCR - FIA World Touring Car Cup, ainsi qu'à d'autres catégories TCR à travers le monde.



Chris Reinke, responsable des courses pour les clients d'Audi Sport, a déclaré : "Avec sa nouvelle transmission, son châssis avancé et de nombreuses autres solutions, la RS 3 LMS a un caractère de voiture de course encore plus fort qu'auparavant."



"Nous avons trouvé beaucoup d'idées qui profiteront aux pilotes et équipes privés. Les modifications individuelles de la cinématique du châssis peuvent maintenant être effectuées en quelques minutes et donnent aux équipes un avantage dans un délai très court, par exemple lors des qualifications. Un cockpit plus ergonomique soutient encore mieux le pilote."



"La voiture est davantage une voiture de course qu'auparavant, plus robuste et plus sûre".



Au total, 180 exemplaires de l'Audi RS 3 LMS de première génération ont été construits, remportant neuf victoires en WTCR, ainsi que le FIA WTCR Rookie Driver Award en 2020, décerné à Gilles Magnus.



Xavier Gavory, directeur du WTCR chez Eurosport Events, le promoteur de la série, a déclaré : "La nouvelle Audi RS 3 LMS n'est pas seulement très belle, mais constitue également une excellente nouvelle, Audi Sport confirmant ainsi son engagement en compétition clients dans la catégorie TCR. Le WTCR est au sommet de la pyramide du TCR et nous sommes impatients de voir la nouvelle génération d'Audi RS 3 LMS concourir sur la piste dans un avenir proche".



Le département compétition clients d'Audi Sport Racing annoncera d'autres projets pour l'Audi RS 3 LMS dans les prochaines semaines.



Photo : Audi AG