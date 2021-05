Le département compétition client de Audi a révélé la livrée qui accompagnera la seconde génération de l'Audi RS 3 LMS qui disputera la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

À quelques jours de l'ouverture de la nouvelle saison, les voitures équipées de Goodyear de Nathanaël Berthon, Tom Coronel, Gilles Magnus et Frédéric Vervisch ont fait leur première apparition publique.



Berthon et Coronel piloteront pour Comtoyou DHL Team Audi Sport, tandis que Magnus et Vervisch représenteront Comtoyou Team Audi Sport.



La course au titre 2021 débutera sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin.

WTCR Girolami dans le viseur pour l’ouverture du WTCR IL Y A 42 MINUTES

WTCR En attendant le WTCR 2021… Entretien avec Jessica Backman HIER À 21:02