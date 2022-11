Plusieurs des ténors du WTCR - FIA World Touring Car Cup se sont exprimés avant la reprise du championnat ce week-end à l'occasion de la première WTCR Race of Bahrain.

Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) :" Ça va être excitant parce que vous avez de très longues lignes droites, de gros freinages donc beaucoup de dépassements et beaucoup d'action. Je suis super excité d'aller à Bahreïn parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup et le temps sera parfait en novembre par rapport à l'Europe. C'était une bonne décision d'amener le WTCR dans cette région et je suis très heureux d'y retourner."



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) :"C'est une très bonne saison pour nous jusqu'à présent et nous voulons continuer sur cette lancée pour viser le titre lors des deux dernières manches. J'ai marqué des points dans toutes les courses, ce qui me rend déjà optimiste pour ces deux derniers événements, et je sais qu'en étant deuxième au classement, la pression est sur le leader. Même s'il y a un écart, il y a encore beaucoup de points à jouer."



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) : "Courir le même week-end en WTCR et en WEC, c'est cool. C'est aussi cool parce que c'est un circuit de Formule 1 et ça peut être un circuit de rêve pour nous. Chaque fois qu'il s'agit d'un circuit de type Formule 1, grand avec beaucoup de zones de freinage et de vitesse, c'est ce que nous aimons avec notre Audi. Ce devrait être un week-end positif pour nous et j'espère que nous pourrons prendre quelques bons points."



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) : " Les autres catégories offrent toujours des courses très intenses et agréables [à Bahreïn], et je m'attends à la même chose en WTCR. Le circuit s'annonce difficile, avec des virages rapides et des changements de direction combinés à des freinages durs et des épingles à cheveux. La clé sera d'avoir confiance en la Hyundai Elantra N TCR et d'être engagé dans les qualifications et les deux courses."



Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler, photo) : "J'ai déjà couru à Bahreïn en Formule 1, mais bien sûr, c'était une expérience très différente de ce que ce sera dans la Civic Type R TCR. Il y a eu une longue pause entre les courses - peut-être plus longue que l'idéal pour capitaliser sur la positivité du week-end de l'Anneau du Rhin - mais dans tous les cas, nous cherchons à reproduire et à construire sur cette performance lors des deux dernières manches. Nous ne savons pas si cela va être facile à Bahreïn ; bien que le secteur intermédiaire devrait convenir à la voiture, une grande partie du temps au tour se fait sur les lignes droites. Ce que nous savons, c'est que nous allons tout donner."

