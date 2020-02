Avant de courir en WTCR…

La carrière des pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup n'a pas toujours suivi une trajectoire évidente avant qu'ils ne courent dans le championnat pour la première fois.

Alors qu'approche la saison 2020, voici un rappel de ce qu'ont fait certains pilotes avant d'atteindre la catégorie reine du TCR.



Thed Björk :Le père de Björk lui a acheté un kart lorsqu'il avait 11 ans, car c'était jugé moins dangereux que la moto précédemment utilisée par le champion FIA World Touring Car 2017.



Kevin Ceccon (photo) :Plus jeune Italien à avoir piloté une Formule 1 en public à 18 ans en 2011 et ancien champion d'AutoGP, Ceccon a remporté sa première victoire en WTCR pour le quatrième week-end de sa carrière en voitures de tourisme.



Tom Coronel :Coronel a déménagé au Japon pour continuer la course, y remportant deux titres majeurs. Et c'est au Japon qu'il a remporté sa première course de World Touring Car en 2008.



Denis Dupont :Dupont est monté sur le podium lors de la première saison du WTCR en 2018 après avoir renoncé à ses études en architecture pour faire la course.



Augusto Farfus :Le Brésilien s'est d'abord essayé aux deux-roues, montrant son talent sur des mini-motos de 50cc à l'âge de six ans.



Néstor Girolami :Le rêve de Girolami en World Touring Car semblait être perdu lorsqu'il a été remplacé pour la dernière manche de la saison 2017 et a recherché un volant en stock car brésilien pour 2018. Mais il n'a pas abandonné et a remporté trois des neuf premières courses WTCR en 2019.



Esteban Guerrieri :L'Argentin a concurrencé Lewis Hamilton en Formule 3 et aborde la saison 2020 de WTCR avec l'objectif de faire une place de mieux : il était vice-champion l'an dernier.



Daniel Haglöf :Haglöf est le copropriétaire d'une écurie à succès, PWR Racing, et a fait ses débuts en WTCR en 2019, montant sur le podium pour son deuxième week-end dans la discipline.



Rob Huff :La carrière de Huff a décollé lorsqu'il a remporté le titre britannique de SEAT monotype en 2003. Lors de sa carrière en WTCC, il s'est octroyé un titre mondial, pilotant et gagnant avec LADA.



Johan Kristoffersson :Le Suédois était destiné à un avenir radieux en ski de fond, mais il a ensuite décidé de suivre son père Tommy en sport auto.



Ma Qinghua :Jadis pilote d'essais en Formule 1, Ma est devenu le premier pilote chinois à gagner en WTCC et en WTCR.



Norbert Michelisz :Titulaire d'un master en finance, l'actuel Roi du WTCR était si performant en eSport qu'il a gagné un test dans une voiture de tourisme. Le reste n'est qu'Histoire.



Tiago Monteiro :Monteiro était parti pour faire carrière dans la gestion hôtelière avant de faire du sport auto, jusqu'à monter sur le podium en Formule 1.



Yvan Muller :Muller a suivi sa grande soeur Cathy en sport auto et a ainsi évité de travailler pour l'entreprise familiale dans le transport de marchandises : il est devenu le pilote le plus victorieux en World Touring Car.



Aurélien Panis :Fils du vainqueur en Grand Prix Olivier Panis, Panis Jr a eu du succès en monoplace et est monté sur le podium lors de la saison 2019 de WTCR.



Andy Priaulx :La carrière de Priaulx n'a pas mis longtemps à décoller : il était champion en courses de côte avant de s'illustrer en World Touring Car.



Gabriele Tarquini :Le long CV de l'Italien inclut 38 départs en Grand Prix et un titre mondial de karting, ainsi que la première couronne du WTCR en 2018.



Attila Tassi :Tassi a fait du hockey sur glace avant de rejoindre les circuits.



Frédéric Vervisch :Avec un diplôme en science mécanique automobile, Vervisch a gravi les échelons des formules de promotion avant d'adopter des voitures fermées.



Jean-Karl Vernay :Vernay a couru en Amérique et au Mans avant de gagner dès son premier week-end en WTCR.

