Avantage Huff à Sepang dans la bataille en WTCR

Rob Huff peut tirer un avantage crucial sur ses rivaux du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lorsqu'il disputera l'épreuve d'ouverture du TCR Malaysia sur le Sepang International Circuit ce week-end.

Sepang, près de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, sera l'hôte de la clôture de la saison du WTCR / OSCARO en 2019. La pige de Huff au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR de Teamwork Motorsport du 19 au 20 janvier fera de lui le seul pilote de WTCR à avoir une connaissance de la piste de 5,543 km dans une voiture aux spécifications TCR.



«C’est une opportunité fantastique de courir pour le Teamwork Motorsport, une équipe avec laquelle je travaille en coulisse depuis plusieurs années», a déclaré le Britannique Huff, impliqué depuis 2013 dans le coaching et le développement technique pour la structure. "J'ai rencontré pour la première fois leurs pilotes Alex Hui et Sunny Wong l'année où j'ai remporté le titre à Macao en 2012, et nous sommes devenus bons amis et développé un certain nombre de projets ayant rencontré du succès au fil des années".



"Après deux mois d'absence au volant, je suis vraiment impatient de me rendre en Malaisie avec l'équipe. Le but est d'obtenir de bons résultats."



Huff, champion du monde FIA ​​des voitures de tourisme en 2012, pilotera la Volkswagen Golf GTI TCR, qui avait permis à Teamwork de remporter le titre du TCR China en 2018.



Il pilotera un TCR Golf GTI similaire pour l Sébastien Loeb Racing dans le WTCR / OSCARO cette saison aux côtés de ses coéquipiers confirmés, Mehdi Bennani et Johan Kristoffersson.

