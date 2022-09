Rob Huff et son équipe Zengő Motorsport peuvent déjà célébrer leur victoire dans le WTCR Trophy alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup reprendra ses droits à Bahreïn plus tard dans la saison.

La confirmation récente que le calendrier de 2022 comportera neuf événements plutôt que les dix prévus signifie que Huff ne peut pas être repris dans la course au titre pour les pilotes indépendants qui concourent sans le soutien financier direct d'un département de course client d'un constructeur.



Suite à sa double victoire lors de la WTCR Race of Alsace GrandEst, le total provisoire du Trophée WTCR de Huff est de 124 points, soit 50 de plus que son plus proche rival Mehdi Bennani. Avec un maximum de 23 points en jeu sur la WTCR Race of Bahrain et la WTCR Race of Saudi Arabia, Huff est hors de portée dans la course au titre du WTCR Trophy. Il est donc prêt à suivre Jean-Karl Vernay (2020) et Gilles Magnus (2021) en tant que dernier vainqueur du WTCR Trophy du promoteur de la série, Discovery Sports Events.



"Tout d'abord, je suis ravi de remporter le Trophée WTCR",a déclaré Huff, 42 ans."C'est un véritable privilège et un accomplissement incroyable étant donné que nous ne courions pas deux semaines avant le début de la saison et que remporter le titre à deux épreuves de la fin est formidable. La compétition a été rude car nous connaissons le niveau de Mehdi [Bennani], Tom [Coronel] et mon coéquipier Dani [Nagy]. En fin de compte, nous sommes dans le Trophée WTCR parce que nous n'avons pas le soutien d'un constructeur, donc ce titre est vraiment un témoignage de ce que l'équipe a réussi à faire. Nous sommes la plus petite équipe sur la grille physiquement et financièrement, mais nous sommes dans une position où nous pouvons finir dans les trois premiers du classement général, ce qui est incroyable."



Huff poursuit :"Le sport automobile est une question de préparation et tout se résume à la préparation, mais nous n'avions rien avant le début de la saison. Nos mécaniciens n'avaient rien, nos ingénieurs, moi et Dani. L'équipe a réussi à se mobiliser complètement en si peu de temps, passant de l'absence de course à une voiture qui a gagné deux courses au total. C'est sensationnel de pouvoir changer l'état d'esprit de ne pas courir et d'être un prétendant au titre mondial au milieu de la saison. Zengő Motorsport est probablement l'une des équipes les plus spéciales de la grille avec la façon dont ils peuvent s'adapter et chapeau bas à eux."



Retour sur le parcours de Huff en WTCR Trophy

Huff a remporté sa première victoire de la saison en Trophée WTCR dans la Course 2 de la Course de France WTCR Clean Fuels for All en mai, après que Mehdi Bennani a triomphé dans la manche d'ouverture pour Comtoyou Team Audi Sport. Huff a ensuite signé un doublé au Hungaroring, une performance qu'il a égalée au MotorLand Aragón et au Circuito Internacional de Vila Real, où il a également célébré sa victoire dans la Course 2. Après que Tom Coronel ait pris la tête de l'ordre du Trophée WTCR dans la Course 1 du WTCR Race of Italy, Huff a de nouveau gagné dans la Course 2, avant de décrocher un doublé dans le WTCR Race of Alsace GrandEst. La première place de Huff dans la Course 2 était sa deuxième victoire au classement général de l'année, tandis que son coéquipier Dániel Nagy a également été un habitué du podium du WTCR Trophy en 2022. Le trophée WTCR de Huff sera présenté à une date ultérieure.



Système de notation du Trophée WTCR

Tour de qualification le plus rapide : 1 point

Course 1 : 1er : 10 points ; 2ème : 8 ; 3ème : 5 ; 4ème : 3 ; 5ème : 1 ; Tour le plus rapide : 1

Course 2 : 1er : 10 points ; 2ème : 8 ; 3ème : 5 ; 4ème : 3 ; 5ème : 1 ; Tour le plus rapide : 1



WTCR - Les épreuves restantes de la Coupe du monde FIA des voitures de tourisme en 2022

Rounds 15 et 16 : WTCR Race of Bahrain, Bahrain International Circuit, 10-12 novembre.

Rounds 17 et 18 : WTCR Race of Saudi Arabia, Jeddah Corniche Circuit, 25-27 novembre**.

**Sous réserve de la signature de l'accord du promoteur de l'événement.

