Tom Coronel n'aura pas le temps de souffler, en abordant e les neuvième et dixième manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup de la façon la plus difficile.

Comme son rival du WTCR, Mikel Azcona, Coronel tentera d'assurer un double programme ce week-end.



Après avoir terminé les qualifications sur l'Autodrom Most vendredi après-midi, Coronel conduira son camping-car à Prague pour un vol de nuit vers Barcelone où il se qualifiera et participera à la finale du TCR Europe.



Il se rendra ensuite à l'aéroport de Barcelone, prendra l'avion pour Berlin et retournera à l'Autodrom Most à temps pour les deux courses WTCR du dimanche après-midi.



"Je prendrai l'avion pour être ici à Most pour les deux courses", a déclaré le pilote de l'équipe Comtoyou DHL Audi Sport. "C'est beaucoup de kilomètres mais aussi dans une voiture de course. Mais j'ai besoin de la course et si on m'appelle, je suis toujours là".



Azcona, quant à lui, se bat pour le titre en TCR Europe face à Franco Girolami, frère cadet du pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Néstor Girolami.

WTCR La WTCR Race of Czech Republic, comment ça marche ? IL Y A 40 MINUTES

WTCR La journée du vendredi de la WTCR Race of Czech Republic IL Y A UNE HEURE