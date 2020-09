Bien qu’Azcona, vainqueur l’an dernier en WTCR, ait beaucoup roulé en essais avec la CUPRA, la WTCR Race of Belgium marque ses débuts avec l’équipe Zengő Motorsport et le tout nouveau pneu Goodyear Eagle F1 SuperSport.

“La séance de qualification a été difficile pour nous, et spécialement pour moi”, dit l’Espagnol, qualifié en 20e position. “Je n’étais pas dans le rythme, je n’avais pas le feeling pour attaquer. Je ne me sentais pas rapide, honnêtement, mais j’ai aussi été malchanceux dans mon meilleur tour car j’ai eu des drapeaux jaunes. Puis, dans mon dernier tour lancé, j’ai fait deux erreurs et c’est la raison pour laquelle il n’a pas été parfait. Mais nous continuons d’apprendre la nouvelle voiture et les nouveaux pneus car nous ne savons pas encore comment faire fonctionner ces Goodyear.”