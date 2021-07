Mikel Azcona se réjouit de la perspective de voir ses supporters revenir dans les tribunes ce week-end à l'occasion de sa manche à domicile du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Une autorisation spéciale a été accordée pour permettre à 6 400 fans d'assister à l'événement combiné WTCR Race of Spain et PURE ETCR's Race SP au MotorLand Aragón du 9 au 11 juillet.



Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un retour progressif des spectateurs aux événements sportifs internationaux, approuvé par le conseil de sécurité local cette année.



Azcona, qui sera également de service dans le cadre du PURE ETCR ce week-end, a remporté la première victoire WTCR pour la CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear au MotorLand Aragón en novembre dernier, mais à huis clos en raison des protocoles COVID-19. La perspective de voir les fans espagnols le soutenir depuis les tribunes sera donc un encouragement bienvenu pour Azcona, qui n'a pas encore figuré aux avant-postes cette saison.



"Quand vous pilotez et que vous avez tout ce soutien des tribunes avec les drapeaux et tout ça, cela vous rend encore plus motivé et vous avez l'impression d'aller un peu plus vite pour faire un bon résultat et en profiter avec les fans", a déclaré le jeune homme de 25 ans. "Vous voulez donner du grand spectacle pour offrir aux fans de bons moments".



