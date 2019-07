Azcona décroche le TAG Heuer Best Lap Trophy de la WTCR Race of Portugal

Mikel Azcona a couronné une première apparition inoubliable sur la WTCR Race of Portugal en recevant le TAG Heuer Best Lap Trophy à Vila Real en plus de sa victoire dans la Course 2.

L'Espagnol a signé le meilleur temps tant en Course 2 qu'en Course 3 avec sa CUPRA TCR de PWR Racing, le premier des deux chronos étant le plus rapide. Son temps de 2m02.360s a en effet battu celui qu'il allait réaliser durant la dernière course d'un dixième de seconde.

Yann Ehrlacher, deux fois sur le podium en cette WTCR Race of Portugal, a réalisé le meilleur tour de la Course 1 en route vers la deuxième place. Son chrono a été de 2m02.879s.

La victoire d'Azcona dans la Course 2 n'a pas été seulement la première pour lui et PWR en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, mais aussi la première pour la marque CUPRA en 2019.

