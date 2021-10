Mikel Azcona a raté de peu la victoire dans la course 2 de la WTCR Race of Czech Republic mais il a tout de même conclu son week-end avec le TAG Heuer Best Lap Trophy, après avoir signé le meilleur tour en course lors de l'étape tchèque du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur l'Autodrom Most.

Le pilote de Zengő Motorsport a réalisé un temps de 1m39.50s au volant de sa CUPRA Leon Competición en poursuivant le futur vainqueur Norbert Michelisz.



Azcona était parti en pole position après avoir été le plus rapide lors des qualifications vendredi, mais un sortie large après le départ au virage numéro 1 lui a coûté une position qu'il n'a pas pu reprendre.



Néstor Girolami a réalisé le meilleur tour dans la course 1 et a remporté sa première victoire en WTCR en 2021 sur sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. L'Argentin a réalisé un meilleur tour en 1m40.057s lors de la course à grille partiellement inversée.

WTCR Flash WTCR Course 2 : dix sur dix avec la victoire de Michelisz devant Azcona IL Y A 18 HEURES

WTCR Ehrlacher continue de porter la jaquette bleue de Goodyear #FollowTheLeader avant les deux courses IL Y A 20 HEURES