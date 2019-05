Azcona défie Muller pour la deuxième place cinq ans après l’avoir regardé à la télévision

Mikel Azcona a révélé comment il est passé de suivre le quadruple champion du monde des Voitures de Tourisme à la télévision à lutter avec lui en piste dans le WTCR / OSCARO.

Âgé de 22 ans, Azcona a décroché son second podium dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO en prenant la troisième place de la Course 1 sur la WTCR Race of Netherlands, ce vendredi.

Avant de monter sur le podium à Zandvoort avec sa PWR Racing CUPRA TCR, Azcona a longtemps menacé Muller dans la lutte pour la deuxième place derrière Thed Björk.

“C'est étrange car il y a cinq ans, quand je pratiquais le karting, je regardais les courses de WTCC à la télé et à cette époque, je voulais en être”, dit Azcona, titré en TCR Europe l'année dernière. “Maintenant je pilote ici, avec ces bons pilotes que je regardais à la télé quand j'étais jeune. C'est un sentiment étrange, mais je suis très à l'aise désormais ici et j'apprends beaucoup car ils ont une grande expérience et j'espère que dans le futur, je pourrai être champion du monde.”

