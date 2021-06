Mikel Azcona a écrit une page d'histoire en devenant le premier Roi d'un week-end en PURE ETCR après une éclatante victoire en SuperFinal DHL sur le circuit de Vallelunga cet après-midi.

Ce faisant, le pilote espagnol, animateur également du championnat WTCR, et la CUPRA X de Zengő Motorsport sont devenus les premiers vainqueurs de la première série de voitures de tourisme entièrement électriques et multimarques au monde, après deux SuperFinales DHL palpitantes.



Cet exploit épique est intervenu alors qu'une toute nouvelle ère de course de voitures de tourisme est née, avec des titres de pilotes et de constructeurs offerts pour la toute première fois pour une série de voitures de tourisme électriques et trois marques qui ont toutes remporté des victoires méritées au cours du week-end.



Azcona avait pris la tête du classement de la poule A au volant de sa CUPRA e-Racer samedi soir, mais il a pris le départ de la DHL SuperFinal A depuis l'arrière du peloton après avoir été victime d'un tête-à-queue dû à une crevaison lors du contre-la-montre du matin, alors qu'il utilisait une puissance impressionnante de 500 kW (670 ch).



Il a ensuite réalisé une course époustouflante pour remporter la SuperFinale DHL à six voitures, utilisant parfaitement ses 40 secondes de Power-Up - qui donne aux pilotes de la finale un boost de 300kW à 500kW.



Et il a bénéficié d'un avantage supplémentaire lorsque les coéquipiers de Hyundai Motorsport N, Augusto Farfus et Tom Chilton, partis en première ligne, se sont arrêtés dans les stands avant l'arrivée.



Azcona a ainsi obtenu le score maximum possible pour le week-end, soit 77 points, un total que seul son coéquipier Mattias Ekström a pu égaler avant le début de la DHL SuperFinale B.



Ekström est également parti en dernière position, cette fois-ci après qu'une violation du parc fermé ait entraîné la suppression de son temps de pole position de la séance.



Le Suédois a réalisé la performance du week-end dans une SuperFinale B DHL épique, répétant la performance d'Azcona pour terminer à seulement 0,781s du pilote Hyundai Jean-Karl Vernay, qui a hérité de la pole position et a mené de bout en bout.



Le point culminant de sa course a été un sensationnel double dépassement sur la Hyundai de John Filippi et la Giulia ETCR de son homonyme Luca Filippi, démontrant ses talents en tout-terrain en utilisant chaque centimètre de la piste et plus encore.



Cette compétition a aligné les voitures de tourisme les plus puissantes et les plus rapides du monde, ainsi que le format de combat innovant de la série PURE ETCR, à leur meilleur niveau. Les équipes CUPRA, Hyundai et Romeo Ferraris-M1RA se sont battues jusqu'au bout pour la victoire.



La victoire de Vernay lors de la DHL SuperFinale B l'a propulsé à la deuxième place du classement général de l'événement, avec Ekström en troisième position ; des résultats qui placent la CUPRA de Zengő Motorsport X en tête du classement des constructeurs.



Jordi Gené a terminé deuxième de la SuperFinale DHL A, derrière Azcona, pour compléter le doublé des CUPRA. Il a repoussé la Giulia ETCR de Rodrigo Baptista de Romeo Ferraris dans le dernier tour pour assurer sa position. Le coéquipier de Baptista, Luca Filippi, a terminé troisième de la DHL SuperFinale B.



Après la course, Azcona a reçu le TAG Heuer Most Valuable Driver Award pour le week-end et porte également la veste Goodyear #FollowTheLeader en tant que leader de la série.



Le PURE ETCR se poursuit au MotorLand d'Aragón, en Espagne, du 9 au 11 juillet, où il partagera l'affiche avec le WTCR - FIA World Touring Car Cup, également promu par Eurosport Events.



Mikel Azcona, Zengő Motorsport X CUPRA, a déclaré : "Nous sommes entrés dans l'histoire, en venant au premier week-end du PURE ETCR et en le remportant. Je suis super heureux parce qu'après les essais libres, j'étais confiant pour le contre-la-montre, mais j'ai vraiment manqué de réussite en crevant à l'arrière et que j'ai dû prendre le départ de la SuperFinale depuis l'arrière du peloton. C'était vraiment difficile de démarrer avec cinq voitures rapides devant moi, mais j'ai reçu de bonnes informations de l'équipe sur la façon d'utiliser le Power-Up et je suis tellement heureux. La CUPRA a été rapide tout le week-end et l'équipe a fait un très bon travail. Je suis triste pour mon coéquipier, qui n'a pas eu de chance avec sa pénalité. C'est une excellente façon de commencer la saison".



Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N, a déclaré : "En partant de là où nous étions après la première manche, cela a été un très bon week-end. Deuxième, premier et premier dans nos Battles est un bon début. Nous savons où nous sommes par rapport à nos concurrents, et c'était malheureux pour mes coéquipiers en SuperFinale A parce que je pense qu'ils ont fait du bon travail. Nous pouvons être satisfaits de la situation au championnat à l'heure actuelle, mais personnellement je suis très heureux parce que Vallelunga est une piste sur laquelle je n'ai jamais été rapide, et je suis donc heureux d'avoir un bon week-end ici. Nous irons à Aragón et nous verrons ce que nous pouvons faire là-bas."



Mattias Ekström, Zengő Motorsport X CUPRA, a déclaré : "Après le tour en contre-la-montre, alors que j'espérais être en pole pour la SuperFinale, être disqualifié était bien évidemment très décevant. J'ai fait ce que je pouvais dans la course. C'était très difficile dans la SuperFinale parce que les gars devant ont fait une course très intelligente ; ils ont bien utilisé leur Power-Up et placé leurs voitures de manière intelligente, donc ce n'était pas facile de passer. J'ai eu une opportunité et j'ai fait un mouvement qui a fonctionné, mais j'ai perdu un peu trop de temps pour rattraper Jean-Karl. Je voulais gagner la SuperFinale, mais cela n'aurait pas changé grand chose car la disqualification signifiait que je n'aurais pas gagné le classement général. C'est une belle récompense pour Mikel et Jean-Karl, qui ont bien travaillé. Cela n'est pas allé dans mon sens aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je dirais que l'équipe CUPRA peut être fière."

WTCR Azcona et Ekström mènent la PURE ETCR RACE IT pour le lancement de la série électrique du promoteur IL Y A UNE HEURE

WTCR Présentation : WTCR Race of Portugal HIER À 21:57