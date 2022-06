Mikel Azcona est le nouveau Goodyear #FollowTheLeader du WTCR - FIA World Touring Car Cup après avoir pris la tête du classement provisoire en remportant sa deuxième victoire de la saison pour la BRC Hyundai N Squadra Corse au Hungaroring dimanche.

Azcona, qui a également remporté la Course 2 du WTCR Clean Fuels for All Race of France le mois dernier, a converti sa pole position de la Course 1 en une impressionnante victoire avant de compléter son week-end sur la WTCR Race of Hungary par une huitième place dans la Course 2 au volant d'une Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear.a déclaré le jeune Espagnol de 25 ans.Azcona abordera la WTCR Race of Spain au MotorLand Aragón les 25 et 26 juin avec un avantage de 10 points sur l'ancien Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami. Il aura également 26 ans le premier jour de l'événement.Cliquez ICI pour voir le classement provisoire du WTCR.